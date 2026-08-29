Alianza Lima jugará con Deportivo Garcilaso por la Fecha 7 del Torneo Clausura. (Foto: Grupo El Comercio)
Así alineó Alianza Lima el último domingo en Arequipa ante FBC Melgar. (Foto: Grupo El Comercio)
depor

Así alineó Alianza Lima el último domingo en Arequipa ante FBC Melgar. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Alianza Lima jugará con Deportivo Garcilaso por la Fecha 7 del Torneo Clausura. (Foto: Grupo El Comercio)
    1 / 12

    Alianza Lima jugará con Deportivo Garcilaso por la Fecha 7 del Torneo Clausura. (Foto: Grupo El Comercio)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)
    2 / 12

    Alejandro Duarte. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)
    3 / 12

    Luis Advíncula. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)
    4 / 12

    Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

  • Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)
    5 / 12

    Mateo Antoni. (Foto: Getty Images)

  • Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)
    6 / 12

    Nicolás Díaz. (Foto: Alianza Lima)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
    7 / 12

    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
    8 / 12

    Fernando Gaibor. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

  • Jairo Vélez. (Foto: GEC)
    9 / 12

    Jairo Vélez. (Foto: GEC)

  • Eryc Castillo. (Foto: LFP)
    10 / 12

    Eryc Castillo. (Foto: LFP)

  • Federico Girotti. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)
    11 / 12

    Federico Girotti. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)

  • Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)
    12 / 12

    Paolo Guerrero. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

En fechas ya decisivas del cada duelo se vuelve más difícil de afrontar, más aún si se trata de dos rivales directos en la tabla de posiciones. Ese es el caso de y , que se enfrentan hoy por la séptima jornada del campeonato nacional. Y es que ambos equipos solo tienen una diferencia de un punto, con los ‘blanquiazules’ por debajo de los cuzqueños, que hoy son líderes del campeonato. Por eso hoy, en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los ‘íntimos’ apelarán a usar la presión que genera ‘La Caldera’, Pablo Guede alista a todas las armas que tiene disponible para su alineación titular en este compromiso. Con algunas sorpresas en la lista de convocados y regresos esperados, repasa la posible alineación del cuadro de La Victoria.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS