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Luchan por la punta: Posible alineación de Alianza Lima vs. Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura
Luchan por la punta: Posible alineación de Alianza Lima vs. Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura
Repasa la posible alineación que prepara Pablo Guede para el duelo donde Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute en La Victoria, por la jornada 7 del Torneo Clausura 2026.
Así alineó Alianza Lima el último domingo en Arequipa ante FBC Melgar. (Foto: Grupo El Comercio)
Así alineó Alianza Lima el último domingo en Arequipa ante FBC Melgar. (Foto: Grupo El Comercio)
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Alianza Lima jugará con Deportivo Garcilaso por la Fecha 7 del Torneo Clausura. (Foto: Grupo El Comercio)
En fechas ya decisivas del Torneo Clausura cada duelo se vuelve más difícil de afrontar, más aún si se trata de dos rivales directos en la tabla de posiciones. Ese es el caso de Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, que se enfrentan hoy por la séptima jornada del campeonato nacional. Y es que ambos equipos solo tienen una diferencia de un punto, con los ‘blanquiazules’ por debajo de los cuzqueños, que hoy son líderes del campeonato. Por eso hoy, en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los ‘íntimos’ apelarán a usar la presión que genera ‘La Caldera’, Pablo Guede alista a todas las armas que tiene disponible para su alineación titular en este compromiso. Con algunas sorpresas en la lista de convocados y regresos esperados, repasa la posible alineación del cuadro de La Victoria.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.