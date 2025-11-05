Alianza Lima visita a Los Chankas por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Alianza Lima)
  • Alianza Lima visita a Los Chankas por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Alianza Lima)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Marco Huamán. (Foto: Liga 1)
  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
  • Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)
  • Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)
  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)
  • Kevin Quevedo. (Foto: Getty Images)
  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
visita a por la fecha 9 del , la cual fue reprogramada en su momento por la participación de los íntimos en la Copa Sudamericana. Así pues, este encuentro, a llevarse a cabo en Andahuaylas, será crucial para ellos en su objetivo de terminar segundos en la tabla de posiciones acumulada, y así esperar a su rival en la definición de los play-offs por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Con el regreso de Eryc Castillo y Pablo Ceppelini como novedades, en esta galería repasaremos la posible alineación de los blanquiazules en suelo andahuylino, con la consigna de quedarse con los tres puntos ante los guerreros. Ojo, los victorianos llegan a este encuentro después de igualar por 2-2 con Melgar en Matute.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

