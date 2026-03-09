Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Pablo Guede sale con todo! La alineación titular de Alianza Lima vs. Melgar en Matute
Luego del triunfo por 3-1 de Los Chankas sobre Universitario de Deportes, Alianza Lima está obligado a vencer a Melgar para recuperar el liderato del Torneo Apertura. Pese a que el rendimiento no viene siendo el esperado por la hinchada, los resultados están respaldando el trabajo de Pablo Guede al mando del conjunto blanquiazul y este viernes tienen una oportunidad inmejorable para repuntarse en la tabla de posiciones. El ‘Dominó’, por su parte, llega a este encuentro después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Cienciano, además de perder frente a Los Chankas por el campeonato local. Una victoria íntima podría ser un golpe duro para el proyecto deportivo de Juan Reynoso. En la siguiente galería repasaremos la posible formación de los victorianos.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.