Alianza Lima visita a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. (Foto: GEC)
depor

  • Alianza Lima visita a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. (Foto: GEC)
  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
  • Josué Estrada. (Foto: Alianza Lima)
  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Piero Cari. (Foto: Liga 1)
  • Pablo Ceppelini. (Foto: Getty Images)
  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Hernán Barcos. (Foto: CONMEBOL)
Luego de su sufriendo triunfo frente a , donde el equipo relacionó recién en la etapa complementaria, va por una nueva victoria en la ‘Incontrastable’. , que llega a este encuentro después de haber descansado en la jornada pasada, será un duro rival para los íntimos. Néstor Gorosito sabe que no tiene margen de error si quiere mantenerse en la pelea por un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que en la lucha por el Torneo Clausura no dependen de sí mismos. En ese sentido, el director técnico argentino alista algunas modificaciones respecto a la formación que paró frente a Sport Boys, considerando que Kevin Quevedo no ingresó en la convocatoria por precaución. Repasa la posible alineación de los blanquiazules en la siguiente galería.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

