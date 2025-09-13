Posible alineación de la 'U' vs. Melgar. (Foto: Liga 1)
Posible alineación de la 'U' vs. Melgar. (Foto: Liga 1)
Posible alineación de la 'U' vs. Melgar. (Foto: Liga 1)

  • Posible alineación de la 'U' vs. Melgar. (Foto: Liga 1)
    Posible alineación de la 'U' vs. Melgar. (Foto: Liga 1)

  Sebastián Britos.
    Sebastián Britos. (Foto: AFP)

  Ánderson Santamaría.
    Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)

  Williams Riveros.
    Williams Riveros. (Foto: @universitario1924)

  Matías Di Benedetto.
    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  César Inga.
    César Inga. (Foto: Universitario)

  José Carabalí.
    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  Jesús Castillo.
    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  Martín Pérez Guedes.
    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  Jairo Concha.
    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  Edison Flores.
    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  Alex Valera.
    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

Luego de la para por fecha FIFA, visita a en Arequipa con la consigna de los tres puntos para seguir en la cima del . Sin embargo, Jorge Fossati ha tenido que armar un rompecabezas para preparar su alineación para enfrentar al equipo de Juan Reynoso. Para empezar, recuperó a Edison Flores y Alex Valera, ausentes de la última convocatoria de la Selección Peruana por lesión, pero perdió a Andy Polo, quien no viaja con la delegación porque sigue sentido. Además, Hugo Ancajima se lesionó en la práctica del jueves e iba a ser parte del equipo titular. Por si fuera poco, José ‘Tunche’ Rivera acabó sentido en el entrenamiento del viernes. Con todos esos detalles, este sería el posible equipo para enfrentar al ‘Dominó’.

