Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos: Alineación del equipo de Roberto Mosquera. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. UTC. (Foto: Sporting Cristal)
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Sporting Cristal vs. UTC. (Foto: Sporting Cristal)

  • Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos: Alineación del equipo de Roberto Mosquera. (Foto: Sporting Cristal)
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    Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos: Alineación del equipo de Roberto Mosquera. (Foto: Sporting Cristal)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
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    Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)

  • Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)
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    Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Getty Images)

  • Agustín Álvarez Wallace. (Foto: Sporting Cristal)
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    Agustín Álvarez Wallace. (Foto: Sporting Cristal)

  • Luis Iberico. (FOTO: Sporting Cristal).
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    Luis Iberico. (FOTO: Sporting Cristal).

  • Yoshimar Yotún. (Foto: GEC)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: GEC)

  • Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)
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    Santiago González. (Foto: Sporting Cristal)

  • Maxloren Castro. (FOTO: Sporting Cristal).
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    Maxloren Castro. (FOTO: Sporting Cristal).

  • Michael Hoyos. (Foto: Sporting Cristal)
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    Michael Hoyos. (Foto: Sporting Cristal)

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Sporting Cristal recibe este domingo 18 de septiembre a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 18 del . El equipo celeste llega a este partido luego de vencer 1-0 a UTC, en condición de visita, donde logró proclamarse como líder de la tabla de posiciones. Sin embargo, ahora buscará recuperar dicho puesto, ya que con el triunfo de Sport Huancayo, el ‘Rojo Matador’ se quedó con ese lugar. Por su parte, llega tras empatar con Juan Pablo II, y con una racha negativa sin victorias lo que ha complicado sus opciones de clasificar a un torneo internacional. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del equipo de para esta mañana.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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