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Quiere recuperar la punta: La alineación confirmada de Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos
Sporting Cristal recibe este domingo 18 de septiembre a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura 2026. El equipo celeste llega a este partido luego de vencer 1-0 a UTC, en condición de visita, donde logró proclamarse como líder de la tabla de posiciones. Sin embargo, ahora buscará recuperar dicho puesto, ya que con el triunfo de Sport Huancayo, el ‘Rojo Matador’ se quedó con ese lugar. Por su parte, Comerciantes Unidos llega tras empatar con Juan Pablo II, y con una racha negativa sin victorias lo que ha complicado sus opciones de clasificar a un torneo internacional. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del equipo de Roberto Mosquera para esta mañana.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.