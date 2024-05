Este sábado 25 de mayo será un día crucial para Sporting Cristal, pues definirá si termina o no como ganador del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Para conseguirlo, los celestes no tienen margen de error y deberán vencer a Comerciantes Unidos en Cajabamba, para así no depender de mi que suceda con Universitario de Deportes y Melgar. En ese sentido, Enderson Moreira saldrá con lo mejor que tiene, tomando en cuenta las ausencias de Renato Solís –lesión meniscal y ligamentaria en la rodilla– y Martín Távara –no está físicamente al 100 %–: Diego Enríquez; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Jesús Pretell; Santiago González, Jostin Alarcón, Joao Grimaldo; Martín Cauteruccio.

