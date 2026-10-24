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¡Equipo que gana no se cambia! La alineación de Sporting Cristal para defender la punta ante Cusco FC
Sporting Cristal depende de sí mismo para ganar el Torneo Clausura y pelear por el título nacional luego de seis años. Tras una impresionante racha de siete victorias consecutivas, el equipo de Roberto Mosquera se subió a la cima del campeonato y tendrá que poner a prueba esa posición en una de sus paradas más complicadas: Cusco FC y la altura de la ciudad imperial. Por lo tanto, ‘Mous’ planea repetir el mismo once que viene de darle buenos resultados y lo ha puesto en una situación expectante en la Liga 1. ¿Seguirá la racha del cuadro celeste? A continuación, te presentamos la alineación de la ‘SC’ para cuidar la punta ante los dorados.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.