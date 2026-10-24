Alineación de Sporting Cristal para enfrentar a Cusco FC. (Foto: ITEA)
Alineación de Sporting Cristal para enfrentar a Cusco FC. (Foto: ITEA)
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Alineación de Sporting Cristal para enfrentar a Cusco FC. (Foto: ITEA)

  • Alineación de Sporting Cristal para enfrentar a Cusco FC. (Foto: ITEA)
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    Alineación de Sporting Cristal para enfrentar a Cusco FC. (Foto: ITEA)

  • Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)
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    Diego Enríquez. (Foto: Getty Images)

  • Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)
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    Leandro Sosa. (Foto: Sporting Cristal)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)
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    Rafael Lutiger. (Foto: Sporting Cristal)

  • Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)
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    Cristiano da Silva. (Foto: Sporting Cristal)

  • Agustín Álvarez Wallace. (Foto: Sporting Cristal)
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    Agustín Álvarez Wallace. (Foto: Sporting Cristal)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Santiago González. (Foto: Getty Images)
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    Santiago González. (Foto: Getty Images)

  • Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)
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    Maxloren Castro. (Foto: Getty Images)

  • Luis Iberico. (Foto: LFPP)
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    Luis Iberico. (Foto: LFPP)

  • Michael Hoyos. (Foto: Sporting Cristal)
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    Michael Hoyos. (Foto: Sporting Cristal)

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depende de sí mismo para ganar el y pelear por el título nacional luego de seis años. Tras una impresionante racha de siete victorias consecutivas, el equipo de se subió a la cima del campeonato y tendrá que poner a prueba esa posición en una de sus paradas más complicadas: y la altura de la ciudad imperial. Por lo tanto, ‘Mous’ planea repetir el mismo once que viene de darle buenos resultados y lo ha puesto en una situación expectante en la Liga 1. ¿Seguirá la racha del cuadro celeste? A continuación, te presentamos la alineación de la ‘SC’ para cuidar la punta ante los dorados.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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