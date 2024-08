Sporting Cristal recibirá esta mañana a Carlos A. Mannucci en el Estadio Alberto Gallardo (11:00 a.m.), en el encuentro válido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2024. Los rimenses no tiene margen de error y necesitan ganar en casa para mantenerse en la pelea por el título nacional. Guillermo Farré alineará de la siguiente manera: Diego Enríquez en la portería; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Alejandro Pósito y Nicolás Pasquini en la línea defensiva; Gustavo Cazonatti y Jesús Pretell en el centro del campo; Santiago González, Jostin Alarcón y Maxloren Castro más adelantados; y Martín Cauteruccio como único centrodelantero. Luis Iberico estará en el banquillo de suplentes, mientras que Christofer Gonzales todavía no saldrá en lista.

