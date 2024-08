Sporting Cristal vs. Mannucci se enfrentan este domingo 4 de agosto a partir de las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el duelo correspondiente como a la fecha 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, a disputarse en el Estadio Alberto Gallardo. En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y el canal con los derechos televisivos para transmitirlo.

Después de rescatar un empate por 3-3 en su visita a Cajabamba, Sporting Cristal tendrá la posibilidad de sumar tres valiosos puntos en condición de local, cuando reciba este fin de semana a Carlos A. Mannucci. Por plantel y presente, los dirigidos por Guillermo Farré son ampliamente favoritos para quedarse con la victoria, no obstante, tendrán que demostrarlo dentro del terreno de juego. Eso sí, el Estadio Alberto Gallardo promete tener un marco especial.

Sucede que durante las últimas horas, los bajopontinos anunciaron a dos fichajes que esperan dar la talla en este segundo semestre de la temporada. El primero de ellos fue Luis Iberico, proveniente del Riga FC de Letonia, quien en teoría llega a ocupar el espacio dejado por Joao Grimaldo, reciente contratación del Partizán de Belgrado. ‘Luiki’ no solo puede jugar por fuera, sino también más cerca al área, incluso podría acompañar a Martín Cauteruccio en una función de doble punta.

El segundo en llegar al Rímac fue Christofer Gonzales, que tuvo que pagar para poder desvincularse de Universitario de Deportes y poder negociar con Sporting Cristal como agente libre. ‘Canchita’ firmó un contrato hasta diciembre del 2026 y espera recuperar su mejor versión, algo que mostró en el cuadro de Ate durante el Torneo Apertura. Físicamente está bien, por lo que también influirá la mano de Guillermo Farré y la posición en la que lo ubique dentro de su esquema.

Antes de marcharse a Al Adalah de Arabia Saudita, Gonzales tuvo un gran rendimiento con los celestes durante el 2022 y se fue siendo uno de los mejores jugadores de la Liga 1, llegando incluso a ser titular en la Selección Peruana por aquel año. Si bien se esperaba que su repatriación por parte de la ‘U’ rindiera frutos en el año de su centenario, eso no sucedió y ahora buscará tener su revancha vestido de celeste

Por el lado de Carlos A. Mannucci, en su último encuentro venció por 3-2 a ADT y cortó una racha negativa de ocho compromisos sin ganar en la Liga 1 2024. Pese a ello, hay que mencionar que hace poco despidieron al entrenamiento brasileño Milton Mendes, por lo que Salomón Paredes tomó su lugar en la dirección técnica y tomará el mando por todo el Torneo Clausura. Evidentemente su misión no será sencilla, pero todavía hay mucha tela por cortar en el campeonato y todo puede suceder.

Después de su último triunfo sobre los tarmeños, Luis Urruti fue uno de los jugadores del ‘Tricolor’ que tomó la palabra y se mostró su felicidad por haber cortado una seguidilla de partidos sin conocer la victoria, más allá de que el trámite fue muy parejo. “Obviamente me gusta jugar bonito, pero hoy estamos en una posición en la que se juega feo y se gana, dame ganar”, manifestó el volante uruguayo nacionalizado peruano.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Mannucci?

El encuentro entre Sporting Cristal y Mannucci está programado para este domingo 4 de agosto desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; mientras que en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Mannucci?

El partido entre Sporting Cristal y Mannucci se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR