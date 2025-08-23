Después de perder la punta del Torneo Clausura 2025, a raíz de la exclusión de Deportivo Binacional de la Liga 1 y la posterior anulación de todos sus partidos disputados en este segundo certamen de la temporada, Sporting Cristal no tiene margen de error ante UTC, cuando se vean las caras este sábado en el Estadio Alberto Gallardo. Con el empate de Cusco FC en casa de Juan Pablo II College, y el próximo resultado del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, los dirigidos por Paulo Autuori tienen la inmejorable posibilidad de meterle presión a los cremas si es que imponen condiciones frente al ‘Gavilán del Norte’. En ese sentido, se de espera que el entrenador brasileño le dé minutos a Felipe Vizeu, el centrodelantero extranjero que llegó como uno de los fichajes de mitad de temporada en el último mercado de pases. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los celestes.