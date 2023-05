Este domingo será un día clave para Sporting Cristal. El equipo de Tiago Nunes visitará a UTC por la fecha 15 del Torneo Apertura y, a pesar de que con 18 puntos está muy lejos de líderes en la tabla de posiciones, tiene la obligación de regresar a Lima con la victoria. Tras haber vencido a The Strongest por la Copa Libertadores y haberse sacudido de la mala racha de seis partidos sin poder ganar, los ‘rimenses’ quieren recuperarse poco a poco en la Liga 1 para no ceder más puntos pensando en el acumulado. El estratega brasileño no haría muchas variantes respecto a la oncena que venció a los bolivianos, conservando el 4-3-3 como esquema táctico inicial.