Universitario busca quedarse con el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)
Universitario busca quedarse con el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)
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Universitario busca quedarse con el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)

  • Universitario busca quedarse con el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)
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    Universitario busca quedarse con el Torneo Clausura. (Foto: Universitario)

  • Diego Romero. (Foto: Getty Images)
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    Diego Romero. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
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    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
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    Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)

  • Edison Flores se lució con un doblete ante Juan Pablo II. (Foto: Captura)
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    Edison Flores se lució con un doblete ante Juan Pablo II. (Foto: Captura)

  • César Inga. (Foto: Universitario)
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    César Inga. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera
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    Alex Valera

  • Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

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visitará este domingo 1 de noviembre a , en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del . El equipo de Fabián Bustos llega a este partido tras golear 3-0 a Juan Pablo II y buscará sumar tres puntos importantes para alcanzar el liderato del campeonato, además de mantener su partido pendiente ante Sport Boys. Por su parte, Atlético Grau viene de caer por 3-0 ante Cienciano en Cusco y tratará de recuperarse jugando en el estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro se disputará desde las 3:30 p. m. En la siguiente galería, repasaremos la posible alineación de los cremas para este partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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