Este sábado, Universitario recibe a Binacional con el objetivo de ganar para seguir en el primer lugar del Torneo Clausura 2023. Jorge Fossati mandará un once similar al que venció a Melgar en Arequipa, en la pasada jornada. En la previa del duelo en el estadio Monumental, el entrenador uruguayo confirmó que Edison Flores tiene una contractura en uno de sus gemelos. Sin embargo, el ‘Orejas’ concentró y el DT charrúa decidirá en la última charla si utilizará o no al jugador. De no estar apto, apostará por el ingreso de José Rivera. Cabe destacar que Marco Saravia tiene un desgarro, por lo que Matías Di Benedetto regresaría al once. Revisa la posible alineación del cuadro merengue para enfrentar al equipo de Juliaca.