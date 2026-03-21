Javier Rabanal volverá al banquillo de Universitario frente a Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)
Javier Rabanal volverá al banquillo de Universitario frente a Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)
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Javier Rabanal volverá al banquillo de Universitario frente a Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)

  • Javier Rabanal volverá al banquillo de Universitario frente a Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)
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    Javier Rabanal volverá al banquillo de Universitario frente a Comerciantes Unidos. (Foto: Universitario)

  • Miguel Vargas. (Foto: Universitario)
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    Miguel Vargas. (Foto: Universitario)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
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    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
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    Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
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    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
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    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Miguel Silveira. (Foto: Universitario)
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    Miguel Silveira. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)
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    Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

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Después de su última victoria por 2-0 sobre UTC, está obligado a vencer a , en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del . Si los cremas vencen esta tarde a las ‘Águilas’, alcanzarán los 17 puntos y meterán presión a Los Chankas y Alianza Lima, clubes que están con la misma puntuación y lideran en la tabla de posiciones. Un triunfo en el Estadio Juan Maldonado Gamarra será crucial para los merengues, pues tanto ‘Guerreros’ como íntimos jugarán horas después. Con Javier Rabanal devuelta en el banquillo, luego de que la Comisión de Apelaciones de la Liga revocara su sanción de cuatro fechas, te presentamos la posible alineación de la ‘U’ frente a los cutervinos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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