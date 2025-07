Universitario de Deportes cambia la página rápidamente, pues la celebración del título tuvo que ser corta, no solo la salida de Jean Ferrari interrumpió la semana llena de festejos, si no que el Torneo Clausura no se hizo esperar. En el Estadio Monumental, mismo escenario donde hace unos días alzaron el primer título del año, recibirán en la Fecha 1 a Comerciantes Unidos, esperando arrancar con el pie derecho. A pesar de no haber muchos cambios en la habitual alineación del cuadro ‘crema’, Jorge Fossati ha tenido que encontrar una variante de urgencia por la operación a la que se sometió recientemente Williams Riveros, lo que le ha dado la oportunidad a Anderson Santamaría de debutar oficialmente con su nuevo equipo. Revisa la alineación completa en esta galería.

