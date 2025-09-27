Universitario de Deportes recibe a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Este encuentro será clave en la definición del segundo certamen de la temporada, porque podría ser crucial para el futuro de ambos equipos en el campeonato. Si bien no cerraría matemáticamente la pelea, el equipo que se quede con los tres puntos dará un paso importante en sus aspiraciones. En el caso de los dorados, considerando que serán visitantes, incluso hasta el empate les sirve. En estos momentos los cremas son líderes con 21 puntos, mientras que los imperiales están como escoltas con 19 unidades y un partido menos. En cuanto a la ‘U’, este encuentro marcará el regreso de Ánderson Santamaría tras la lesión que sufrió frente a Melgar hace unos semanas. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de los dirigidos por Jorge Fossati.