El campeón con toda su artillería: la alineación de Universitario ante Deportivo Garcilaso
Universitario se coronó tricampeón del fútbol peruano a falta de tres fechas por terminar en el Torneo Clausura. Los cremas se volvieron inalcanzables el pasado domingo 26 de octubre, ante ADT en la ciudad de Tarma. Desde la Liga 1, decidieron no realizar la premiación ese día, moviendo el escenario a la jornada 18 en el estadio Monumental. Ante su público, Jorge Fossati no se guardará nada para el partido ante Deportivo Garcilaso y mandará a todos sus titulares, a excepción de Sebastián Britos, quien fue expulsado en el cotejo anterior. A pesar de ser inalcanzables en la tabla, desde la dirección técnica manifestaron que afrontarán los dos últimos partidos con la misma responsabilidad. En la siguiente nota entérate cuál será el once inicial que planteará el DT uruguayo.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.