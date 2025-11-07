Universitario será premiado en el estadio Monumental. (Foto: Universitario)
depor

se coronó tricampeón del fútbol peruano a falta de tres fechas por terminar en el . Los cremas se volvieron inalcanzables el pasado domingo 26 de octubre, ante ADT en la ciudad de Tarma. Desde la , decidieron no realizar la premiación ese día, moviendo el escenario a la jornada 18 en el estadio Monumental. Ante su público, no se guardará nada para el partido ante y mandará a todos sus titulares, a excepción de Sebastián Britos, quien fue expulsado en el cotejo anterior. A pesar de ser inalcanzables en la tabla, desde la dirección técnica manifestaron que afrontarán los dos últimos partidos con la misma responsabilidad. En la siguiente nota entérate cuál será el once inicial que planteará el DT uruguayo.

