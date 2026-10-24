Alineación de Universitario para recibir a Juan Pablo II. (Foto: ITEA)
Alineación de Universitario para recibir a Juan Pablo II. (Foto: ITEA)
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Alineación de Universitario para recibir a Juan Pablo II. (Foto: ITEA)

  • Alineación de Universitario para recibir a Juan Pablo II. (Foto: ITEA)
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    Alineación de Universitario para recibir a Juan Pablo II. (Foto: ITEA)

  • Diego Romero. (Foto: Getty Images)
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    Diego Romero. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
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    Caín Fara. (Foto: Universitario)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)

  • Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
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    Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: ITEA Sport)
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    Andy Polo. (Foto: ITEA Sport)

  • César Inga. (Foto: Universitario)
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    César Inga. (Foto: Universitario)

  • Edison Flores. (Foto: Captura)
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    Edison Flores. (Foto: Captura)

  • Álex Valera. (Foto: Universitario)
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    Álex Valera. (Foto: Universitario)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

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tuvo una semana feliz para trabajar luego de la gran victoria por 4-1 ante Alianza Atlético en Trujillo. Esa victoria lo volvió a meter en la pelea por el título del , pero deberá confirmar ese buen momento en casa esta noche ante , un rival que también llega ‘dulce’ y no pierde hace siete partidos. Por ello, Fabián Bustos planea repetir el mismo once que viene de golear a los ‘churres’ en el norte; es decir, con un solo volante de recuperación como Horacio Calcaterra y todos los demás jugadores de mitad de campo hacia adelante con características ofensivas. A continuación, la alineación de los cremas para esta noche.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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