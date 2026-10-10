Universitario de Deportes enfrentará este sábado 10 de octubre a Melgar en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Después de un par de semanas sin actividad deportiva por el receso en medio de la fecha FIFA y los amistosos de la Selección Peruana, la ‘U’ vuelve al ruedo con la misión de ganar en casa para trepar a la punta del campeonato, luego de que Deportivo Garcilaso, líder con 22 puntos, cayera el último viernes a manos de Sport Huancayo (22). Ahora los cremas, que marchan terceros con 20 unidades, no pueden desaprovechar esta oportunidad para dar un golpe de autoridad en la lucha por el segundo certamen de la temporada. Ahora con Fabián Bustos en el banquillo tras la salida de Héctor Cúper, en tienda merengue se respira mucho optimismo para lo que se viene. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del conjunto estudiantil para recibir al ‘Dominó’.