Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
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Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

  • Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)
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    Universitario recibirá a Melgar en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

  • Diego Romero. (Foto: Getty Images)
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    Diego Romero. (Foto: Getty Images)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
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    Williams Riveros. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
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    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
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    Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)

  • Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
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    Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)

  • César Inga. (Foto: Getty Images)
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    César Inga. (Foto: Getty Images)

  • Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)
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    Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

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enfrentará este sábado 10 de octubre a en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la . Después de un par de semanas sin actividad deportiva por el receso en medio de la fecha FIFA y los amistosos de la Selección Peruana, la ‘U’ vuelve al ruedo con la misión de ganar en casa para trepar a la punta del campeonato, luego de que Deportivo Garcilaso, líder con 22 puntos, cayera el último viernes a manos de Sport Huancayo (22). Ahora los cremas, que marchan terceros con 20 unidades, no pueden desaprovechar esta oportunidad para dar un golpe de autoridad en la lucha por el segundo certamen de la temporada. Ahora con Fabián Bustos en el banquillo tras la salida de Héctor Cúper, en tienda merengue se respira mucho optimismo para lo que se viene. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación del conjunto estudiantil para recibir al ‘Dominó’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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