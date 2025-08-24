Universitario y Alianza Lima se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images)
Universitario y Alianza Lima se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images)
depor

Universitario y Alianza Lima se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images)

  • Universitario y Alianza Lima se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images)
    1 / 23

    Universitario y Alianza Lima se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Getty Images)

  • Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)
    2 / 23

    Guillermo Viscarra. (Foto: Getty Images)

  • Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)
    3 / 23

    Guillermo Enrique. (Foto: Getty Images)

  • Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)
    4 / 23

    Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 23

    Renzo Garcés. (Foto: Alianza Lima)

  • Miguel Trauco. (Foto: GEC)
    6 / 23

    Miguel Trauco. (Foto: GEC)

  • Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)
    7 / 23

    Fernando Gaibor. (Foto: Liga 1)

  • Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)
    8 / 23

    Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)

  • Sergio Peña. (Foto: GEC)
    9 / 23

    Sergio Peña. (Foto: GEC)

  • Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)
    10 / 23

    Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

  • Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)
    11 / 23

    Kevin Quevedo. (Foto: Alianza Lima)

  • Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)
    12 / 23

    Hernán Barcos. (Foto: Getty Images)

  • Sebastián Britos. (Foto: Universitario)
    13 / 23

    Sebastián Britos. (Foto: Universitario)

  • Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)
    14 / 23

    Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
    15 / 23

    Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)

  • Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)
    16 / 23

    Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
    17 / 23

    Andy Polo. (Foto: Universitario)

  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
    18 / 23

    Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
    19 / 23

    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: GEC)
    20 / 23

    Jairo Concha. (Foto: GEC)

  • César Inga. (Foto: Universitario)
    21 / 23

    César Inga. (Foto: Universitario)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
    22 / 23

    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Getty Images)
    23 / 23

    Alex Valera. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

Se viene una jornada para el recuerdo. Este domingo, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, recibirá a en el Estadio Monumental, en el cruce válido por la fecha 7 del . Aunque es muy pronto para determinar algún destino en lo que resta del certamen, está claro que el que salga vencedor de este choque dará un paso importantísimo en sus aspiraciones de salir campeón nacional. Jorge Fossati y Néstor Gorosito no se guardarán nada, pues llegan con lo mejor que tienen. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos en este vibrante compromiso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS