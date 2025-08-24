Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Tenemos clásico! Las alineaciones del Universitario vs. Alianza Lima en el Monumental
Se viene una jornada para el recuerdo. Este domingo, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental, en el cruce válido por la fecha 7 del Torneo Clausura. Aunque es muy pronto para determinar algún destino en lo que resta del certamen, está claro que el que salga vencedor de este choque dará un paso importantísimo en sus aspiraciones de salir campeón nacional. Jorge Fossati y Néstor Gorosito no se guardarán nada, pues llegan con lo mejor que tienen. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos equipos en este vibrante compromiso.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.