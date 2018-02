El análisis de Pedro Troglio: ¿entra Alberto Quintero y sale Paulo de la Cruz? [VIDEO]

Alberto Quintero entrenó con normalidad este martes en Universitario de Deportes y, tras superar su lesión, se perfila como titular para el choque de este sábado ante UTC, por la segunda fecha del Torneo de Verano. De esta forma, el atacante panameño recuperaría su lugar en el campo y ¿sentaría al juvenil Paulo de la Cruz? Pedro Troglio habló sobre la situación.

"A Quintero no lo veo como delantero, nunca jugó de delantero. Lo veo en la posición en la que fue figura el año pasado, en la que hizo 15 goles. Claro que podría jugar de '9', pero prefiero no inventar algo. Estaría perdiendo goles y también asistencias. Su lugar es por afuera", aseguró.



Sin embargo, el técnico de Universitario de Deportes, agregó: "No quiere decir que Paulo de la Cruz porque tiene 18 años quedé fuera, puede jugar también. Haremos un análisis para armar el equipo. No está dicho que es De la Cruz es el que tiene que salir".

Extraña a Tejada

Tras el debut con triplete de Luis Tejada en Sport Boys, Pedro Troglio reveló que tuvo comunicación con su exdelantero: "Cuando terminó su partido le mandé un mensaje. Quién no puede extrañar a jugadores que han dejado un sello en el club y que a mí personalmente me han rendido mucho. Es igual el caso de Cáceda, Gómez, Gómez y Rodríguez. Pero hoy estoy a muerte con los que están".

Para terminar, explicó que no siente que Universitario de Deportes tenga ventaja por enfrentar a UTC, un equipo que no ha tenido partidos previos. "Conocemos a jugadores como Ugarriza, Vergara, Ponce, Bazán. Los hemos visto en el torneo pasado. Sabemos sus características de juego. No han tenido partidos de preparación, pero es un rival de cuidado y con muy buenos jugadores. Será complicado como todos los partidos".



