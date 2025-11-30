vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por los play-offs de ascenso de la . Ambas escuadras pelean por el cupo a Liga 2. ¿Dónde se puede ver este encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, tienes que conectarte a la señal de Youtube de DyJ Sports. ¿Cuándo se jugará y a qué hora inicia? Este duelo está pactado para el domingo 30 de noviembre desde las 3:00 p.m. (horario en peruano) y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño de Juliaca.

ANBA Perú vs. Estudiantil CNI por Copa Perú. (Video: DyJ Sports)
ANBA Perú vs. Estudiantil CNI por Copa Perú. (Video: DyJ Sports)

TAGS RELACIONADOS