La mala planificación de Sporting Cristal para la temporada 2025 sigue pasando factura, sumado a los errores a nivel dirigencial que dilatan cada vez más su relación con la hinchada. Con un plantel disminuido por importantes lesiones, existen pocos elementos para estar en un mejor nivel competitivo; por esta razón, para el Torneo Clausura deberán buscar refuerzos. En medio de esta situación, se hizo pública la falla de un acercamiento por un jugador como Anderson Santamaría, quien quedó libre de su equipo y está a detalles de firmar por Universitario de Deportes.

De acuerdo a lo revelado en el programa ‘Los Reba’, Anderson Santamaría desistió de fichar por Sporting Cristal producto de una mala comunicación desde la institución celeste. Esta situación generó incomodidad en el futbolista de Santos Laguna, teniendo en cuenta que -desde el club mexicano- le comunicaron que no iban a contar con él para la siguiente temporada.

Diego Rebagliati, conductor del programa, contó lo siguiente: “Santamaría fue citado a través de un Zoom por parte de uno de los scouts del club. La situación generó incomodidad en el futbolista porque buscaba la comunicación de los directivos. Luego se entera que habían llamado a Santos Laguna para saber si era problemático o no”.

En ese sentido, la situación habría llevado al futbolista peruano a decantarse de la idea de vestirse de celeste y priorizar otras opciones en el mercado de fichajes. Por esta razón, en las últimas horas se habló de una acelerada operación para ser nuevo jugador de Universitario de Deportes en el Clausura.

Siguiendo con los problemas de Sporting Cristal y las razones de no acelerar algunos fichajes, Rodrigo Rebagliati -también conductor del espacio de Youtube- contó que otro de los futbolista que ve lejana su posibilidad de retorno es Pedro Aquino, a pesar de sentirse identificado con el club.

“Aquino no descarta volver al Perú, pero a Cristal lo ve complicado. Parece que desde el lado de Cristal no lo terminan de ver tan necesario. Me imagino que U o Alianza ante salidas de Ureña o Noriega, el nombre a tratar es Pedro Aquino”, contó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer 6-0 ante Palmeiras por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad en las próximas semanas cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho duelo está programado para el domingo 15 de junio desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR