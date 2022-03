Universitario de Deportes oficializó el 21 de marzo la contratación de Andy Polo. El delantero peruano llegó al cuadro crema en medio de una polémica debido a que Portland Timbers lo separó de su plantel luego de ser acusado de maltrato familiar por la madre de sus hijos, Génesis Alarcón. El hecho se hizo público y causó revuelo en torno a su llegada al club de Ate.

Según Universitario, el futbolista no tiene en este momento ningún tipo de proceso legal abierto y es por ello que apostaron por su contratación; sin embargo, la decisión del club, en medio de nuevas denuncias de su expareja, generó revuelo en los medios y los redes sociales, a la par de generar rechazo en diversos sectores. Muchos esperaban que la ‘U’ explique lo sucedido y este miércoles finalmente pasó.

Jean Ferrari, administrador de la institución, se presentó ante la prensa para hacer un análisis de la gestión del equipo en los primeros seis meses de este 2022 y no pudo evitar referirse a la situación de Andy Polo. El directivo, junto a Giancarlo Mandriotti, gerente legal del club, explicó cómo decidieron la contratación del jugador.

“El tema se ha mediatizado; sin embargo, nosotros como institución, en este tipo de casos, hacemos el análisis legal. Como área tenemos el trabajo de ver la situación de la persona. A título personal, lo que hice fue comunicarme con los abogados de Andy en Estados Unidos, estos nos confirmaron con naturalidad que Andy no tenía ningún proceso abierto”, inició Mandriotti.

El asesor legal del club merengue, a su vez, explicó que “Andy no fue despedido de Portland Timbers, no se fue por la puerta falsa. El club decidió separarlo por el impacto mediático y la relación se quebró. La MLS le pidió a Andy que no los demande por su salida debido a que no existía ningún tipo de falta para hacerlo”.

Jean Ferrari se refirió a la situación deportiva de Andy Polo y explicó que el jugador continuará entrenando bajo el mando de Álvaro Gutiérrez, pero no podrá ser parte de ningún compromiso. Tendrá 15 días libres. “Los entrenamientos los va a tomar por igual, pero no va a tener actividad en los partidos hasta que pueda solucionar los problemas. Su contrato está condicionado a la espera de que pueda encontrar una solución”, dijo el dirigente.

“Nosotros, como club, siempre nos encargamos de guardar respeto, pero en este caso nos ponemos de disposición del futbolista y de su expareja, para ser una herramienta para conciliar. Hemos conversado con Andy y le hemos dado 15 días para que llegue a un entendimiento con su expareja. Él no la está pasando bien, la situación mediática lo afecta y esto repercute en la parte deportiva. Como institución le daremos todo el soporte para que concilie”, agregó.





