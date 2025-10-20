Tarjeta roja a Andy Polo tras revisión del VAR y Universitario se queda con 10 jugadores. (Video: GOLPERU)
no la está pasando nada bien ante Ayacucho FC y la desesperación se apoderó de los ‘cremas’. Esta vez sumó a un nuevo expulsado que será baja para el importante duelo ante este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. Todo ocurrió a los 79 minutos, cuando Andy Polo fue a buscar un balón dividido con Carlos Correa, sin embargo, cuando caía el jugador crema, impactó con su botín izquierdo en la cabeza del rival, ocasionando que el árbitro del partido se apoye en el VAR para posteriormente este lo termine expulsando por la infracción. Cabe resaltar que no será el único jugador que perderá Jorge Fossati debido a que en este mismo duelo fue amonestado Jesus Castillo, con lo cual quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

