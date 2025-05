Su rostro todavía expresaba la amargura de un empate (1-1) que no lo dejó satisfecho. Ángel Comizzo, técnico de Atlético Grau, mostró su fastidio por el resultado ante Alianza Lima y aseguró que su equipo mereció quedarse con los tres puntos. Para el DT, hubo una superioridad notoria que no se trasladó al marcador.

Mientras caminaba por los pasillos del Estadio Nacional, Comizzo se detuvo un momento para conversar con la prensa y allí dio sus impresiones del compromiso. “Son sensaciones muy amargas, porque el equipo se merecía la victoria por todo lo que se desarrolló en la cancha, por la manera en la que encaró el partido, por el juego que desplegaron, por las posibilidades de gol que tuvieron”, fue lo primero que dijo.

Acto seguido, el DT del ‘Patrimonio’ destacó el juego mostrado por sus futbolistas y que la superioridad de los suyos se pudo apreciar desde distintos puntos de vistas: “Creo que se vio un equipo que juega bien y estoy orgullo de dirigirlo. Merecíamos mucho más. [...] El partido hay que evaluarlo en general. Fuimos superiores en todo aspecto, desde todo punto de vista táctico, técnico, físico”.

Ángel Comizzo declaró tras el Alianza Lima vs. Atlético Grau, por el Torneo Apertura. (Video: ESPN)

En otro momento, Comizzo denunció que hubo agresiones discriminatorias a su comando técnico de parte de los hinchas de Alianza Lima que se encontraban en la tribuna occidente, detrás de los asientes de la zona técnica. El DT lamentó que el árbitro Edwin Ordóñez hiciera caso omiso a sus reclamos.

“Había agresiones discriminatorias con respecto a unos integrantes del cuerpo técnico. El comisario y el cuarto árbitro hicieron caso omiso a nuestros reclamos. En ningún momento solicitó la presencia del árbitro para al menos recomendar a la gente que eso no está bien. Lo que pasó fue realmente lamentable. Si los responsables hacen caso omiso, estamos complicados”, manifestó.

Por último, Comizzo emplazó a las autoridades a tomar medidas contra este tipo de situaciones: “Esas cosas no pueden pasar. En Grau, un hincha estaba insultando a un jugador de Cienciano. Se paró el partido. Se recomendó por altoparlante que no lo vuelva a hacer; y, sin embargo, el partido siguió de forma normal. El árbitro vino y nos dijo que si seguían ocurriendo estas cosas el partido se iba a parar. Acá no ocurrió nada de eso”.

Alianza Lima perdió dos puntos en Lima contra el Atlético Grau de Piura. (Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec)

¿Cuándo volverá a jugar Atlético Grau?

Luego de empatar por 1-1 frente a Alianza Lima, Atlético Grau volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite a Sportivo Luqueño de Paraguay, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Dicho compromiso está programado para el miércoles 14 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Defensores del Chaco.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR