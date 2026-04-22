Vizeu descontó a favor de cristal
Vizeu descontó a favor de cristal

El recién ingresado Felipe Vizeu se hizo presente en el área a los 56 minutos para conectar de cabeza y descontar en el marcador. El delantero brasileño confirmó su buen momento ofensivo al sumar su quinto gol en lo que va del año, aportando de inmediato tras su ingreso y metiendo nuevamente a su equipo en el partido.

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