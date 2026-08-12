Juan Pablo Goicochea de Defensor Sporting (URU) a Juan Pablo II (Foto: FPF)
Juan Pablo Goicochea de Defensor Sporting (URU) a Juan Pablo II (Foto: FPF)
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Juan Pablo Goicochea de Defensor Sporting (URU) a Juan Pablo II (Foto: FPF)

  • Juan Pablo Goicochea de Defensor Sporting (URU) a Juan Pablo II (Foto: FPF)
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    Juan Pablo Goicochea de Defensor Sporting (URU) a Juan Pablo II (Foto: FPF)

  • Luis Advíncula de Boca Juniors (ARG) a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)
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    Luis Advíncula de Boca Juniors (ARG) a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

  • Luis Ramos de América de Cali (COL) a Alianza Lima. (Foto: América de Cali)
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    Luis Ramos de América de Cali (COL) a Alianza Lima. (Foto: América de Cali)

  • Diego Romero de Banfield (ARG) a Universitario. (Foto: Banfield)
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    Diego Romero de Banfield (ARG) a Universitario. (Foto: Banfield)

  • Bryan Reyna de Belgrano (ARG) a Universitario. (Foto: Belgrano)
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    Bryan Reyna de Belgrano (ARG) a Universitario. (Foto: Belgrano)

  • Gianluca Lapadula de Spezia (ITA) a Universitario. (Foto: Getty Images)
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    Gianluca Lapadula de Spezia (ITA) a Universitario. (Foto: Getty Images)

  • Anderson Villacorta de Mineros (MEX) a Sporting Cristal. (Foto: FPF)
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    Anderson Villacorta de Mineros (MEX) a Sporting Cristal. (Foto: FPF)

  • Jefferson Cáceres de Sheffield United (ING) a Melgar. (Foto: Sheffield United)
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    Jefferson Cáceres de Sheffield United (ING) a Melgar. (Foto: Sheffield United)

  • Franco Zanelatto de OFI Creta (GRE) a Melgar. (Foto: @ofi_crete)
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    Franco Zanelatto de OFI Creta (GRE) a Melgar. (Foto: @ofi_crete)

  • Didier La Torre del Fujieda (JAP) a Cienciano. (Foto: Gil Vicente)
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    Didier La Torre del Fujieda (JAP) a Cienciano. (Foto: Gil Vicente)

  • Sebastien Pineau de Recreativo (ESP) a FC Cajamarca. (Foto: Austin FC)
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    Sebastien Pineau de Recreativo (ESP) a FC Cajamarca. (Foto: Austin FC)

  • Alexander Lecaros de Sampaio Correa FE (BRA) a CD Moquegua. (Foto: Sampaio Correa FE)
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    Alexander Lecaros de Sampaio Correa FE (BRA) a CD Moquegua. (Foto: Sampaio Correa FE)

  • Aldair Rodríguez del Amazonas FC (BRA) a ADT. (Foto: @aldinho)
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    Aldair Rodríguez del Amazonas FC (BRA) a ADT. (Foto: @aldinho)

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, luego de su experiencia en Defensor Sporting de Uruguay y tras no tener minutos en Platense de Argentina, pegó la vuelta al fútbol peruano. El delantero, que se hizo conocido por mostrar una gran proyección en las menores de Alianza Lima, fue presentado como nuevo jugador de Juan Pablo II College. ¿Su objetivo? Tener continuidad, marcar la mayor cantidad de goles y tentar un regreso a la Selección Peruana. Así como ‘Goico’, son otros 12 futbolistas con DNI peruano que pegaron la vuelta a la o, como el caso de , aterrizaron por primera vez al fútbol peruano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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