El Club Atlético Grau, patrimonio de Piura, en su afán de promover el arte y la cultura en la región, concreta una alianza con la Liga Profesional de Freestyle; FMS PERÚ, tal vinculo beneficiará a todos los fanáticos del fútbol, hinchas del Grau y aficionados al Freestyle.

“Freestyle Partner” es la denominación de esta unión, que es pionera en su tipo, ya que es la primera vez que un club de fútbol profesional de Perú trabaja de la mano con la Liga Profesional de Freestyle, en pro de promover el deporte y el arte en todo el norte del Perú.

“En la FMS PERÚ, vimos la oportunidad de llegar a la juventud piurana, que es el público con quien queremos conectar para influenciarlos de manera adecuada a que se involucren en la promoción del arte y deporte en la región” contó el Gerente de Marketing del club albo, Jorge Ayras.

FMS Perú es la liga profesional de freestyle del país. Piura es la sede de esta sexta jornada histórica, donde los 12 mejores MC ‘s del país se enfrentan durante once jornadas en las cuales suman puntos en una tabla de clasificación en busca del ansiado anillo de campeón.

Atlético Grau actualmente disputa la Primera División del fútbol peruano. (Foto: Prensa Atlético Grau)

Esta vez llegamos por primera vez a la ciudad del eterno calor en el norte del país, donde tendremos una jornada de lujo para todos los fans del freestyle en esta tradicional ciudad, donde habrán importantes cruces como: NEKROOS vs Diego , Jaze vs Ghost y Stick vs Jota.

Contamos con todos los protocolos de bioseguridad establecidos. Menores de edad podrán entrar acompañados de un adulto responsable y es obligatorio presentar cartilla de vacunación al momento de ingresar al evento, así como uso obligatorio de doble mascarilla.

Horarios:

M&G: 17.00

Puertas: 18.00

FMS: 20.00

Asimismo, manifestó que se quiere dejar un buen precedente con este tipo de alianzas, por lo que su total aprovechamiento daría cabida a que más instituciones, tanto públicas como privadas se puedan sumar en un futuro cercano. “El club va comenzar a trabajar a partir del próximo año en acciones culturales y de arte de la mano de sus patrocinadores, involucrando también a las instituciones públicas para poder generar más ambientes culturales y deportivos donde los jóvenes puedan practicar el arte logrando así que se identifiquen con el club”

Con 103 años de creación, el conjunto albo, el más popular del norte del Perú, aprovechando su denominación de Club Social, quiere involucrarse más en la promoción de la cultura en toda la región.





