En Universitario se sigue trabajando para sumar futbolistas antes del cierre de libro de pases, siendo Carlos Compagnucci uno de los más ilusionados en poder cerrar, de manera exitosa, alguna transferencia para repotenciar el plantel merengue. Sin embargo, reconoció que la labor no ha sido nada sencilla, ya que hubo diferentes factores que han complicado más de una negociación.

“Hemos buscado en diferentes líneas porque he mirado futbolistas que siento nos podían aportar, hablo de futbolistas locales. Hemos buscado uno por línea y seguimos adelante si es que no lo tenemos. Si no se consigue, lo haremos con los juveniles. No tengo dudas de que los chicos le pueden dar esas cosas al equipo. Esperemos que, de acá al domingo, se pueda cerrar lo que estamos buscando”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Si bien Carlos Compagnucci siente que es importante que Universitario se refuerce para la segunda parte de la temporada, no se hizo problemas al ser consultado sobre si no llega a concretar ninguna incorporación para el Torneo Clausura, ya que confía en el plantel que posee y en poder alimentar al primer equipo con jugadores canteranos.

“Hay muchas cosas por mejorar, pero vamos avanzando. En este corto tiempo me ha tocado tomar decisiones con relación a los futbolistas, ver a los juveniles y hacer varias cosas más. Estoy conforme con el plantel porque siento que vamos creciendo día a día. Con el equipo que cerremos el libro de pases, a la guerra”, agregó.

Unos llegan y otros se van de Universitario

En las últimas horas, el nombre de Claudio Yacob comenzó a relacionarse a Universitario, lo que podría ocasionar que más de un elemento del actual plantel no cuente con minutos en el segundo campeonato del año. Por ello, se decidió que Ángel Cayetano tome otro rumbo, aunque no sería el único que podría partir de tienda crema.

Y es que el DT merengue reconoció que tuvo una charla con Armando Alfageme, mediocampista que está en búsqueda de un préstamo para poder sumar minutos que no tendrá con los estudiantiles, más aún tras la llegada de Jordan Guivin al equipo.





