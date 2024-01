Sport Boys sumó un nuevo amistoso este miércoles frente a Atlético Grau, con miras a lo que será la tarde de su presentación oficial en el ‘Trofeo Lizárraga’, donde se medirán frente a The Strongest de Bolivia y, claro, a lo que será el debut en la Liga 1, frente a Sport Huancayo. Los dirigidos por Fernando Gamboa salieron a buscar el triunfo desde el primer compromiso de práctica, pero la escuadra norteña se adueñó del resultado. Para el segundo encuentro, fueron los rosados quienes pusieron el pie en el acelerador y finalmente se impusieron.

El duelo de dos tiempos, que se llevó a cabo en el estadio Miguel Grau del Callao, arrancó con los norteños sacando ventaja desde los primeros minutos, logrando así terminar la primera parte con un triunfo por 4-0, con goles de Neri Bandiera (marcó doblete), Oslimg Mora y Mauro Da Luz.

En cambio, para la segunda parte, los ‘chalacos’ tomaron mayor protagonismo, logrando abrir el marcador y ganando por 2-0, gracias a las anotaciones de Kevin Peña y Fabrizio Roca. De este modo, Sport Boys terminó la jornada con una derrota por 4-2 en el global.

Quieren ser protagonistas

Durante su última práctica del martes, los dirigidos por Fernando Gamboa quedaron listos para el amistoso que se disputó este miércoles frente a Atlético Grau. No obstante, no pierden de vista el ‘Trofeo Lizárraga’, tal y como lo sostuvo Jesús Barco a Best Cable: “Queremos empezar bien el día de la presentación, va a ser un buen termómetro para lo que hemos venido haciendo en la pretemporada. El grupo está mentalizado para que sea un buen año”.

Uno de los exámenes que pasaron también, previo al choque ante Grau y de cara a su presentación, fue el amistoso ante Alianza Lima, donde empataron 1-1. Sobre ello, el jugador precisó que “siempre hay cosas por corregir, también hemos hecho muchas cosas buenas. Me quedo con las ganas con las que afrontamos el partido, así sean amistosos”.

Finalmente, respecto al inicio de la temporada, teniendo en cuenta que el debut lo harán frente a Sport Huancayo, señaló que “nos preparamos para jugar en cualquier lado contra el equipo que sea, la mentalidad del grupo es esa, donde nos toque jugar ir a competir y ganar, estamos inyectando eso a todos. Sé de la capacidad que tiene este grupo para afrontar los partidos y el fixture que nos tocó”.

‘Trofeo Lizárraga’ en el Callao

Sport Boys arrancó el 2024 con la consigna de que esta temporada pelearán por grandes cosas. Con esto en mente, el equipo comenzó su pretemporada con gran parte de su plantel, mientras se sumaban los refuerzos, y pactó algunos amistosos para así empezar con pie derecho la Liga 1. Alianza Lima fue uno de los clubes que enfrentó y con el que quedó 1-1, pero ahora es turno de estrenarse junto a su gran hinchada.

Este año, la ‘Tarde Rosada’ pasó a llamarse ‘Trofeo Lizárraga’, en honor al primer presidente del club. Esta fiesta se llevará a cabo el domingo 21 de enero desde la 1:00 p.m. en el estadio Miguel Grau del Callao y tendrá como plato principal el choque frente a The Strongest de Bolivia. Las entradas ya fueron puestas a la venta y van desde los 5 hasta los 80 soles.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO