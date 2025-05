Atlético Grau vs. Binacional se enfrentan este sábado 24 de mayo EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Campeones del 36. El encuentro está programado para las 3:30 de la tarde (hora local) y podrás seguir la transmisión por Liga 1 MAX (L1 MAX) y L1 Play, disponibles en DirecTV, Claro TV, WIN y Best Cable. Por supuesto, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 4:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 5:30 de la tarde. Con realidades similares, los ‘piuranos’ saben que este partido es clave para alejarse de la parte baja de la tabla, de la misma manera que lo es para Binacional. Ambos tienen una diferencia de solo un punto. Revisa aquí todos los detalles de la transmisión, horarios y canales de TV. Depor te llevará el minuto a minuto, las incidencias y goles de este gran partido.

Atlético Grau en su visita a Arequipa igualó 1-1 en la jornada anterior. (Video: L1 Max)