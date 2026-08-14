Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos. (Composición: Depor)
Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos. (Composición: Depor)

vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El encuentro se podrá seguir a través de Liga 1 Max, además de las señales y plataformas de DIRECTV y Movistar TV. El compromiso se disputará este viernes 14 de agosto en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo y comenzará a las 3:00 p.m. en Perú. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos.

Atlético Grau se enfrenta a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura. (Video: Atlético Grau)
Atlético Grau se enfrenta a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura. (Video: Atlético Grau)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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