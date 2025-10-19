Atlético Grau vs. UTC EN VIVO vía Liga 1 MAX y L1 Play por Torneo Clausura 2025
Atlético Grau vs. UTC EN VIVO vía Liga 1 MAX y L1 Play por Torneo Clausura 2025

vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 15 del . Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Recuerda no ver en Fútbol Libre TV, no lo recomendamos. Este duelo está pactado para el domingo 19 de octubre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Atlético Grau vs UTC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Video: L1 Max)
Atlético Grau vs UTC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Video: L1 Max)

TAGS RELACIONADOS