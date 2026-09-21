El clásico entre Alianza Lima vs. Universitario, transmitido por L1MAX hizo historia en la televisión peruana al alcanzar un pico de más de un 1 millón de espectadores, manteniendo un promedio de más de 840 mil espectadores durante toda la emisión, lo que refuerza el gran interés que despierta este tipo de encuentros. Es así que se posicionó como el programa #1, el más visto de toda la televisión peruana durante el fin de semana.

Esta performance representó, además, un crecimiento en audiencia de 54% sobre el Clásico del Torneo Clausura del 2025. Este hito se suma al crecimiento de la audiencia de la Liga1: con las primeras nueve fechas del Clausura, el torneo ya supera los 3.7 millones de personas alcanzadas, mientras que el acumulado del Apertura y Clausura 2026 se encuentra por arriba de los 5.1 millones.

La inédita cobertura llevó el Clásico mucho más allá de los 90 minutos, con previas, programas especiales y contenidos posteriores al partido. La producción desplegó más de 20 cámaras y permitió seguir el encuentro de manera simultánea en 4 instancias: en TV, en la Web, así como en Instagram y YouTube, llevando la experiencia del Clásico a distintas pantallas y momentos pensados para el hincha. Estos resultados son producto del trabajo articulado de más de un centenar de profesionales para lograr una verdadera cobertura multiplataforma.

“L1MAX busca que el hincha viva una experiencia mucho más allá de los 90 minutos de un partido. Buscamos acompañarlo antes, durante y después de cada encuentro, con una cobertura y contenidos en distintas plataformas que le permitan vivir el fútbol peruano de una manera que nunca antes se había visto en el país. Los resultados del Clásico que venimos alcanzando reflejan el interés y reconocimiento de los hinchas por esta nueva forma de vivir el fútbol y son posibles gracias al esfuerzo y trabajo de todo el equipo que está detrás de cada transmisión”, señaló Renzo Talavera, Gerente de Contenidos y Producción de L1MAX.