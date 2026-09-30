Autogol de Gianfranco Chávez, Palestino 1-0 Alianza Lima. (Video: L1MAX)
Autogol de Gianfranco Chávez, Palestino 1-0 Alianza Lima. (Video: L1MAX)

comenzó sorprendiendo en Matute gracias a un remate de Sebastián Gallegos, a los 7 minutos del primer tiempo, que se desvió en el camino en y descolocó al arquero Alejandro Duarte. Así llegó el 1-0 para el cuadro chileno en su visita a en este amistoso internacional en el Alejandro Villanueva. Un mazazo para los dirigidos por Pablo Guede.

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