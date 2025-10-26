Autogol de Santamaría para el 1-0 de ADT vs Universitario | VIDEO L1 MAX
Autogol de Santamaría para el 1-0 de ADT vs Universitario | VIDEO L1 MAX

Tras un tiro de esquina, Mauro da Luz cabeceó el balón en el área y, cuando parecía irse fuera del campo, impactó en el rostro de Anderson Santamaría para insertarlo en su propio arco.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS