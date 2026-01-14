Autogol de Sergio Peña para el 1-0 de Unión vs. Alianza Lima | VIDEO: ESPN
enfrenta a por la jornada 2 de la . Sin embargo, el equipo argentino se puso adelante en el marcador gracias a un grave error de los ‘íntimos’. A segundos de haber iniciado el partido, el conjunto blanquiazul cometió un blooper en los pies de Sergio Peña, quien intentó jugar con Alejandro Duarte, pero no se imaginó que este estaba mal ubicado y terminó mandándola a guardar en su propio arco. El equipo de Pablo Guede comienza con pie izquierdo su segundo amistoso.

