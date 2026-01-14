Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Autogol de Sergio Peña y ‘blooper’ insólito! Alianza Lima cae por 1-0 ante Unión de Santa Fe
Unión de Santa Fe se pone adelante en el marcador. A segundos de haber iniciado el partido, el conjunto blanquiazul cometió un blooper en los pies de Sergio Peña, quien con complicidad de Alejandro Duarte terminó mandándola a guardar en su propio arco.
Autogol de Sergio Peña para el 1-0 de Unión vs. Alianza Lima | VIDEO: ESPN
Alianza Lima enfrenta a Unión de Santa Fe por la jornada 2 de la Serie Río de La Plata. Sin embargo, el equipo argentino se puso adelante en el marcador gracias a un grave error de los ‘íntimos’. A segundos de haber iniciado el partido, el conjunto blanquiazul cometió un blooper en los pies de Sergio Peña, quien intentó jugar con Alejandro Duarte, pero no se imaginó que este estaba mal ubicado y terminó mandándola a guardar en su propio arco. El equipo de Pablo Guede comienza con pie izquierdo su segundo amistoso.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.