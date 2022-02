Este sábado, Ayacucho FC vs. San Martín se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el Estadio Ciudad de Cumaná por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1 en un encuentro de pronóstico reservado que promete brindar muchas emociones de principio a fin.

Los dueños de casa buscan adaptarse a esta nueva edición del campeonato y es que en tres partidos disputados solo han podido obtener un triunfo: fue 2-1 ante Carlos Stein en condición de local. Luego, cayeron en su visita a Lima ante Deportivo Municipal y César Vallejo por 2-1 en la fecha pasada.

Ayacucho FC vs. San Martín está programado para este sábado a las 3 y 30 de la tarde (hora peruana). GOLPERU será el canal encargado de la transmisión, el mismo que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714 en HD. Movistar Play también pone a tu alcance este compromiso, si es que prefieres seguirlo desde tu móvil.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Los ‘Zorros’ buscan ser protagonistas del torneo, por lo que deberán corregir cuanto antes y sumar todos los puntos posible en condición de locales. Por ello, ante los ‘Santos’ no pueden ceder más y solo les servirá ganar ante su gente.

Sin embargo, al frente tendrán un rival que también está marchando de menos a más en el campeonato y pese a su amargo debut ante Universitario de Deportes (3-0), buscarán sumar de a tres. Eso sí, son conscientes que los ayacuchanos no serán nada sencillos de vencer, pero no puede ‘regalar’ otra derrota, ya que no quieren repetir la historia de la temporada pasada.

Ayacucho FC vs. San Martín: ¿a qué hora es el partido?

Perú : 15:30

: 15:30 Colombia : 15:30

: 15:30 Ecuador : 15:30

: 15:30 Bolivia : 16:30

: 16:30 Paraguay : 16:30

: 16:30 Venezuela : 16:30

: 16:30 Chile : 17:30

: 17:30 Brasil : 17:30

: 17:30 Argentina : 17:30

: 17:30 Uruguay: 17:30

Ayacucho FC vs. San Martín: ¿dónde se juega el partido?





