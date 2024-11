Ver a Lamine Yamal en las gradas de un partido del Barcelona causó mucha sorpresa entre los fanáticos culés. El joven extremo blaugrana no jugó ante la Real Sociedad por una molestia muscular, producida por una fuerte contusión en el tobillo derecho entre semana en la Champions League, y por precaución no vio acción el último domingo. No obstante, este lunes se sometió a las pruebas respectiva y ya se conoce qué causó su ausencia y demás detalles.

El elenco catalán informó a través de las redes sociales que Yamal sufrió una lesión en el tobillo derecho, la cual lo alejará de las canchas entre dos a tres semanas, lo que significa que tampoco estará disponible para los encuentros de España en la Nations League. “Lamine Yamal tiene una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho”, publicó el equipo azulgrana, seguido también del estatus de Robert Lewandowski, baja por diez días por un tema lumbar.

Comunicado del Barcelona sobre Lamine Yamal. (Barcelona)

Yamal no estuvo entrenando en la sesión previa al encuentro ante Real Sociedad, ya venía sintiendo las molestias producidas por el duro choque contra Estrella Roja en Serbia y solo se quedó en el gimnasio para aligerar las cargas del trabajo. Y aunque el domingo fue parte del equipo que viajó a San Sebastián, no fue incluido en la nómina y vio la derrota de su equipo (por 1-0) desde las gradas junto a los directivos culés.

La lesión en su tobillo derecho lo marginará de tres compromisos con Barcelona y dos con España. A nivel club, no estará contra Celta de Vigo el 23 de noviembre, el 26 ante Brest por la Champions League y el 30 de dicho mes ante Las Palmas. Con su selección, no jugará ante Dinamarca este viernes, ni frente a Suiza el lunes 18.

Justamente, España ya fue notificada de la baja de Yamal y Luis De la Fuente convocó en su reemplazo a Bryan Gil, extremo de 23 años del Girona. El DT de la ‘Roja’ decidió inclinarse por un jugador que ya conoce desde las selecciones menores y que hace poco volvió de una lesión que le impidió jugar con total normalidad en octubre.

Medios españoles dan por sentando que para el siguiente mes, Lamine Yamal ya estará apto para volver a las convocatorias de Hansi Flick. Esperan que esté a punto para la visita del Barcelona a Mallorca el 3 de diciembre, en un partido adelantado de la fecha 19, que se iba a realizar el fin de semana del 11 y 12 de enero, pero que por la participación culé en la Supercopa de España, se decidió adelantar la fecha.

¿Quién es Lamine Yamal?

Hijo de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugas de Llobregat, localidad de la comunidad autónoma de Cataluña. En abril pasado hizo historia al convertirse en el debutante más joven en disputar un partido de la liga española con la camiseta del FC Barcelona.

Con 15 años, 9 meses y 16 días, este mini crack fijó un nuevo récord de precocidad, siendo el futbolista más joven en jugar con el primer equipo del FC Barcelona en el siglo XXI. En el día de su debut, ante Real Betis el 29 de abril de 2023, se situó en la banda izquierda y estuvo muy cerca de marcar un golazo tras un mano a mano.

TE PUEDE INTERESAR