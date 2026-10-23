Lesión de Bernardo Cuesta, Melgar vs. UTC (Video: L1 MAX)
Lesión de Bernardo Cuesta, Melgar vs. UTC (Video: L1 MAX)

Sobre los 43 minutos del primer tiempo, se encendieron las alarmas en . , ídolo y goleador del ‘Dominó’, estuvo a punto de firmar su doblete y poner el 2-0 ante , para seguir prendidos en la lucha por el , pero falló su remate, que fue atajado por Ángelo Campos, y de inmediato se tiró sobre el campo sintético del Héroes de San Ramón. ‘Berni’ se quejó de un dolor en el tobillo izquierdo y pidió de inmediato su cambio, por lo que fue reemplazado por Jefferson Cáceres. Ahora será evaluado para saber la gravedad de esa lesión y conocer si podrá ser tomado en cuenta en la recta final del campeonato. Todo Arequipa está a la expectativa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS