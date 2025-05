En un nuevo capítulo del ‘Clásico del Sur’, la polémica fue protagonista. Cienciano cayó 1-2 frente a Melgar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y las acciones arbitrales encendieron la indignación de los jugadores locales. Uno de los más críticos fue Beto da Silva, quien no se guardó nada tras el pitazo final y expresó su molestia por las decisiones que, a su parecer, inclinaron el partido en favor del conjunto rojinegro.

El reclamo principal se centró en el penal sancionado a favor de Melgar, que derivó en el primer tanto del encuentro. Según el atacante, la falta cobrada a Matías Lazo fue inexistente. A esto se sumó la expulsión de Leonel Galeano, quien fue amonestado por un gesto hacia un compañero.

“Un penal así nuevamente... ya son varias, hay que lidiar con eso infelizmente. Después, no se le puede decir nada al árbitro. Expulsan a Leo (Galeano) porque va a levantar de broma a su amigo, es ridículo. Estamos pasando por esto hace rato”, declaró Da Silva en entrevista con Entre Bolas.

Además del descontento por lo ocurrido en el campo, el ‘Cyborg’ hizo un llamado directo a la dirigencia de Cienciano. Considera que, así como lo hacen equipos como Universitario de Deportes y Alianza Lima, el club cusqueño también debe alzar la voz frente a los fallos arbitrales.

Cienciano vs. Melgar jugaron por la fecha 12 de la Liga 1.

“Hemos hablado, hay que hacer algo de arriba también, hay que empezar a reclamar un poquito como hacen los clubes grandes, empezar a hacer comunicados para que la gente se empiece a dar cuenta de lo que está pasando acá”, expresó Da Silva.

El delantero, visiblemente molesto, también cuestionó la interpretación del árbitro y la calidad del VAR, señalando que las imágenes no fueron claras y que, a su entender, el penal fue inventado. “Es un partido que no merecíamos perder. Realmente, inventarse un penal cuando el propio Matías (Lazo) me dice ‘que voy a hacer una bicicleta desde ahí’. Entonces cero interpretación, las imágenes se veían todas borrosas, para mí es un chiste, una broma”, añadió.

Cienciano, que se encontraba en la lucha por escalar posiciones en la tabla, ha sufrido un duro golpe anímico en medio de un torneo que no ha sido sencillo. Las declaraciones de Da Silva podrían marcar un antes y un después en la postura del club frente a las autoridades arbitrales.

Mientras tanto, se espera que en los próximos días haya algún pronunciamiento oficial por parte de la institución cusqueña, en respuesta a lo vivido en el partido ante Melgar. La tensión sigue creciendo y, con ella, el debate sobre el arbitraje en la Liga1.

