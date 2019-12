Binacional se declaró campeón de la Liga 1, luego de ganar 4-3 ante Alianza Lima en la sumatoria de goles. Uno de los más orgullosos por el esfuerzo de sus dirigidos, pese a la pérdida de Juan Pablo Vergara, fue Roberto Mosquera. El técnico nacional supo reconocer lo hecho a lo largo del año, no solo por el plantel, sino también por Javier Arce, quien se fue del club a inicios del Torneo Clausura.

Mosquera manifestó su admiración por el trabajo realizado por Arce durante la primera mitad del año y admitió que primero habló con él antes de su llegada a Binacional, pues quería conocer a fondo en qué debía enfocarse, para sacar a flote al ‘Poderoso del Sur’, que para esas fechas solo sumaba empates de local.

“Él hizo una campaña fantástica y se fue por temas que me dijo y que me ayudaron a manejarlos mejor, porque tuve que poner en su sitio a varios de la dirigencia que querían ser entrenadores. Les dije ‘cómprate tu Play Station y dirige’, esto lo dirijo yo, en el buen sentido de la palabra y con el humor negro que me caracteriza”, indicó Mosquera a RPP.

Binacional: Yorkman Tello pidió matrimonio a su novia.

Binacional sigue celebrando el título. Los jugadores fueron recibidos por una comitiva que los llevó en caravana por toda la ciudad. Además, su técnico también fue condecorado en el Municipio de Juliaca.

El próximo reto que tiene el ‘Poderoso del Sur’ es alistar la pretemporada de cara, no solo al camponato local, sino también a la Copa Libertadores 2020, que arrancará su fase de grupos a partir de la primera semana de marzo. Este martes 17 de diciembre, el aún plantel de Mosquera sabrá qué rivales enfrentará en el certamen continental.

