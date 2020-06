Ni bien se conoció que Jean Deza fue separado de Alianza Lima por tema disciplinario, desde Cajamarca no dudaron en abrir las puertas: para ser precisos, Franco Navarro, DT de UTC, señaló que no veía con malos ojos tenerlo en sus filas. Hoy se comprobó que no era el único que tenía en agenda al ‘Ratón': el delantero fue oficializado por Binacional, el último campeón peruano. ¿Cuál es la postura del plantel? Esto dice Yorkman Tello.

“Qué les puedo decir, ya es algo informal lo que está haciendo el club. Estamos en suspensión perfecta, sustentan que no tienen dinero y contratan a otro jugador. Bajo mí punto de vista, muy mal del club”, le mencionó el mediocampista Yorkman Tello a Depor.

El mediocampista de Binacional, a su vez, se refirió a cuánto aportaría el delantero Jean Deza en el primer equipo: “Todos lo conocemos y es un gran jugador y va a apoyar al equipo. Esperemos que así sea, por el bien de la institución y de nosotros”.

¿Cuándo arrancan los trabajos?

Por ahora al primer equipo de Binacional se le informó que el lunes pasarán las pruebas moleculares y todo será en Juliaca. Ahora, Yorkman Tello no fue el único que se mortificó por la actitud de la directiva. El guardameta Alex Araujo, a través de Twitter, señaló: “Y dice el club que no hay plata. Más de mes y medio sin cobrar, pero sí hay para refuerzos. Ojo, que los que vienen no tienen la culpa”.

Como se recuerda, frente a la inestabilidad institucional de Binacional, Reimond Manco fue uno de los jugadores que cerró su etapa con el cuadro de Juliaca (hoy pertenece al Atlético Grau de Piura).

