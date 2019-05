Binacional: Javier Arce reconoció que dos clubes de Bolivia están interesados en ficharlo [VIDEO]

Binacional es el líder indiscutible del Torneo Apertura y su técnico, Javier Arce ya está en la mira de clubes del extranjero tras la gran campaña que viene realizando el equipo. El propio DT reconoció el interés de dos equipos de Bolivia.

"Directamente no han hablado conmigo pero sí ha habido personas que me han hecho saber el interés de dos equipos bolivianos. Pero mi presente es Binacional y yo quiero terminar todo lo que he iniciado con el equipo", dijo el entrenador en Fox Sports Radio Perú.

El lunes, Moisés Barriga, gerente deportivo de Binacional, aseguró en radio Ovación que el entrenador solo tiene contrato vigente hasta el final del Torneo Apertura, y tras ello se sentarán a hablar sobre la renovación.

Javier Arce dijo que en el país hay muchos técnicos capacitados pero lamentablemente no se sostienen los proyectos. "No se les ha dado verdaderamente la oportunidad. No tengo nada contra los extranjeros pero hay que establecer filtros para que vengan entrenadores que aporten, que hayan dirigido al menos equipos de primera división", dijo.

La campaña de Binacional lo tiene a un paso de lograr el título del Torneo Apertura pero el DT todavía no se siente campeón. "Faltan 15 puntos por jugar, estamos un pasito adelante, de los cinco partidos hay tres de local (Comercio, Huancayo, Boys) pero hay que saber esperar", dijo.



"Busco que mi equipo sostenga lo que hemos logrado hasta hoy en rendimiento, capacidad y compromiso. Ojala se nos dé la posibilidad de ser campeones", finalizó.

