¡Rueda el balón! Este sábado, Binacional vs. Atlético Grau se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 en un encuentro de pronóstico reservado que encuentra a ambos equipos con situaciones muy diferentes.

Y es que el ‘Poderoso del Sur’ no se presentó en la primera jornada del campeonato local debido a los conflictos por los derechos de TV, en su debut por ¿walkover’; mientras que el ‘Patrimonió de Piura’ ganó -por el mismo resultado- a Melgar.

Binacional vs. Atlético Grau está programado para este viernes a las 3 de la tarde (hora peruana). Al no contar con el visto bueno de la FPF, luego de que el ente presentara una Medida Cautelar, el encuentro no será televisado por Golperu ni por Liga 1 Max.

Sin embargo,, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

Cabe resaltar que la última vez que Binacional vs. Atlético Grau se enfrentaron, el encuentro brindó muchas emociones de principio a fin, dejando una victoria por 3-1 para los norteños, resultado que buscarán repetir en el gramado de juego del estadio Monumental de la UNSA.

Ojo a un detalle, el ‘Poderoso del Sur’ llega a este encuentro con la clara intención de sumar sus primeros puntos en el Torneo Apertura, luego de perder por ‘walkover’ ante Deportivo Garcilaso; mientras que los visitantes vencieron a Melgar bajo la misma modalidad.

Binacional vs. Atlético Grau: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.





