'Can of the match': un perro se metió al gramado de juego de Juliaca en el Binacional vs. César Vallejo [VIDEO]

El Binacional vs. César Vallejo es una caja de sorpresas. En esta ocasión, fue un perro el que se llevó todas las miradas al ingresar al campo de Juliaca mientras se desarrollaba el encuentro por la Liga 1.

El can se dejó ver en más de una ocasión, pero su participación más llamativa fue en la que parece haber decidido paralizarse para no afectar el ataque de la escuadra local que, de momento, empata 0-0 con los 'Poetas'.

Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 tras la primera fecha del Torneo Apertura



Binacional vs. César Vallejo se juega en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina y cuenta con un importante número de público, el mismo que no pudo evitar sonreír con la participación del 'can of the match'.

De momento, el duelo va empatado sin abrirse el marcador, aunque los visitantes tuvieron una gran oportunidad para marcar el primero con un penal que no pudo convertir Santiago Silva.