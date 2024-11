Con los rostros desencajados, miradas de desconcierto y algunas lágrimas de por medio, el último sábado se consumó el descenso de César Vallejo a la Liga 2 y sus futbolistas vieron como se volvía realidad la peor de sus pesadillas. Mientras Richard Acuña –presidente del club– los observaba desde la parte más alta del Estadio Campeones del 36, ante sus ojos pasaban las imágenes en flashback de todas las malas decisiones que tomó su gestión a lo largo de la temporada y que desencadenaron este fatal desenlace, incluso más grave que cuando perdieron la categoría en 2016 y tuvieron que volver a Primera División tres años después.

Este descenso es aún peor que aquel que se dio hace ocho campañas, pues la inversión fue mayor y el equipo había clasificado a la fase preliminar de la Copa Sudamericana luego de un segundo semestre de 2023 bastante decente. No obstante, por más que César Vallejo infló su plantel con nombres que alguna vez destacaron en la Liga 1, con el correr de los meses se confirmó que solo construyeron un grupo de jugadores sin rumbo ni liderazgo, incapaces de competir con los más grandes y sin siquiera tentar por un cupo a un torneo internacional. Los ‘Poetas’ quisieron vivir del pasado de estos futbolistas y lo pagaron caro.

Competición PJ PG PE PP GF GC Liga 1 2024 34 7 10 17 34 64 Copa Sudamericana 2024 7 2 1 4 8 14

Los registros de César Vallejo en la temporada 2024.

César Vallejo descendió tras perder por 3-1 en su visita a Atlético Grau. (Foto: Liga 1)

Paolo Guerrero, un fichaje para el olvido

La temporada para César Vallejo comenzó con Roberto Mosquera en el banquillo, quien había llegado a mediados de 2023 para reemplazar a Sebastián Abreu y fue respaldado por la directiva gracias a su buen trabajo. Sin embargo, mientras el equipo volvía de una dura pretemporada en Uruguay donde disputó una serie de amistosos, en la gerencia deportiva estaban cocinando el fichaje de Paolo Guerrero y esperaban anunciarlo con bombos y platillos. No solo buscaban que fuera un golpe en el mercado desde lo futbolístico, sino también una excusa para repotenciar la marca del club desde el marketing.

Con esta contratación, Richard Acuña quería completar la constelación de estrellas que decía tener y así pelear por el título nacional, sin importar que clubes como Universitario de Deportes –que se jugaba el bicampeonato en centenario–, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, fueran sus rivales directos. Ya enero había dejado en claro que ese era su principal objetivo: “Estamos mentalizados en conseguir el primer campeonato, queremos y sabemos que ese campeonato va a significar una alegría para muchos niños, jóvenes seguidores del club. Es increíble que una ciudad tan importante como Trujillo nunca haya tenido un campeonato nacional, nosotros como institución estamos mentalizados en trabajar para lograr dicho objetivo”, sostuvo tras la ‘Noche Poeta’.

Paolo Guerrero llegó a César Vallejo tras no renovar con Liga de Quito. (Foto: César Vallejo)

Lamentablemente para los intereses del conjunto trujillano, el vínculo con Paolo Guerrero estuvo lleno de desencuentros desde que se anunció su fichaje y nunca llegó a compenetrarse con los planes que tenía la institución. Desde su negativa por cumplir su contrario luego de haber sido presentado por redes sociales en febrero, hasta su abrupta salida llena de entredichos con Guillermo Salas tras negarse a ingresar en un partido contra Alianza Lima, la estadía del ‘Depredador’ en Trujillo solo trajo inestabilidad y conflictos para César Vallejo.

Cuando Paolo ya había decidido no jugar por los ‘Poetas’ y trabajaba en su desvinculación –para posteriormente fichar por Alianza Lima–, Jairo Vélez conversó en el exclusiva con Depor y dejó unas reveladoras declaraciones: “Paolo es como se nota. Él casi no hablaba, por allí cruzamos un par de palabras y nada más. No siento que nos afectó (su salida) ni tampoco que haya hecho un gran favor”. Lo dicho por el ecuatoriano confirmó el conflicto interno por la presencia de un futbolista tan especial, que se marchó con solo tres goles en nueve partidos y varias jornadas perdidas al no encontrarse bien físicamente.

Paolo Guerrero solo disputó nueve partidos con César Vallejo. (Foto: Liga 1)

Sin rumbo ni liderazgo

Además de Paolo Guerrero, César Vallejo contrató a jugadores como Nilson Loyola, Josepmir Ballón, Johan Madrid, Cristian Benavente, José Carvallo, Alec Deneumostier, Édgar Benítez, entre otros. De esta manera, haciéndose de los servicios de elementos con más pasado que presente, el elenco norteño tuvo un inicio de temporada bastante dubitativo y, por más que clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Sport Huancayo, su andar en la Liga 1 era muy irregular. Así pues, debido a problemas de salud, Roberto Mosquera solo dirigió hasta la fecha 7 del Torneo Apertura, y posteriormente llegó Guillermo Salas para tratar de enderezar el asunto.

Por más que ‘Chicho’ intentó darle una identidad de juego a su plantel, este no levantó cabeza. En la Copa Sudamericana se despidieron siendo últimos del Grupo A, quedando por detrás de Defensa y Justicia, Always Ready e Independiente Medellín. De lo poco rescatable que mostró César Vallejo en el Torneo Apertura fue que no perdió ningún partido de local –ganó cuatro y empató cuatro–; pero de visitante tuvo una deuda que esperaba saldar en el segundo semestre de la temporada –cuatro empates y cinco derrotas–.

Con el Clausura en marcha y ya sin Paolo Guerrero, una vez más se expuso la nula sensibilidad de la dirección deportiva para tomar buenas decisiones, ya que abrieron negociaciones para fichar a Christian Cueva. El volante nacional había estado con la Selección Peruana en la Copa América, pero no disputaba un partido oficial a nivel de clubes desde octubre del año pasado, por lo que su posible contratación generó más de un cuestionamiento. Aunque finalmente esto no se concretó, esta movida coincidió con la salida de Guillermo Salas tras la sexta jornada, con un saldo más que negativo: cinco triunfos, seis empates y 10 derrotas, entre Liga 1 y Copa Sudamericana.

César Vallejo solo ganó siete partidos en la Liga 1 2024. (Foto: Liga 1)

Un adiós esperado

Luis Hernández asumió la dirección técnica de César Vallejo para lo que restaba del Torneo Clausura y su principal misión fue salvarlo del descenso. Solo importaba mirar la tabla acumulada y evitar que se repitiera la historia de 2016, conscientes de que la inversión que hicieron a inicios de año fue para pelear por cosas importantes y no para alejarse del fantasmas de la baja. Sin embargo, los ‘Poetas’ no dieron muestras de rebeldía y con el correr de las jornadas el equipo se fue hundiendo más y más. Los números explican la situación con frialdad: si en el Apertura registraron 20 puntos, en el Clausura solo 10, por lo que fue prácticamente imposible revertir el panorama.

De los rivales directos en la disputa por no descender, César Vallejo solo le pudo ganar a Unión Comercio (2-1). Jugando de local igualó con Sport Boys (2-2) y Alianza Atlético (0-0), y perdió ante Carlos A. Mannucci en la penúltima fecha (0-2); mientras que fuera de Trujillo cayó a manos de Comerciantes Unidos (2-0). Precisamente aquella derrota frente al ‘Tricolor’ pesó mucho en cómo se definió todo en la última jornada, ya que los de ‘Manzanita’ Hernández se vieron obligados a ganarle a Atlético Grau en Sullana para soñar con la permanencia.

Esa misión en el Campeones del 36 era casi imposible, considerando que los albos no perdieron ningún partido de local en el Clausura –a lo largo del año solo cayeron una vez– y César Vallejo fue el segundo peor visitante de la temporada, con cuatro empates y 13 derrotas. La ecuación fue sencilla y se cumplió en la realidad: los locales vencieron por 3-1 y los trujillanos ni siquiera dieron pelea para mantenerse en la Liga 1. Richard Acuña, que hace poco reveló que tiene como objetivo llegar a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, ahora tendrá que reformular sus prioridades si quiere que su equipo vuelva a Primera División para la temporada 2026. Por ahora, les queda la resignación de que perdieron la categoría con total justicia.

César Vallejo cayó por 2-0 ante Mannucci en la penúltima fecha del Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)





