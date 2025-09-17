Doble Palo en Alianza Atlético vs. Sporting Cristal. (VIDEO: L1 MAX)
En los descuentos del primer tiempo, Hernán Lupu disparó dos veces al poste, primero en un mano a mano con Diego Enríquez y luego con el arco vacío, tras aprovechar un error en salida de Alejandro Posito. ¡Increíble! y siguen 0-0 al descanso del partido en el Alberto Gallardo luego del blooper del jugador ‘churre’. De hecho, fue el tercer tiro al poste de la visita en el partido en el Alberto Gallardo, pues en una jugada previa también se salvó el arco celeste.

